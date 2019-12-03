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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطلاب بجامعة تعز ينعى استشهاد رئيسه "المهندس الحسين علي القاضي" والان مع التفاصيل
الثلاثاء 3 ديسمبر 2019
نعى الاتحاد العام لطلاب اليمن بجامعة تعز، الشهيد المهندس الحسين علي القاضي، رئيس الاتحاد بالجامعة، الذي استشهد اليوم الثلاثاء، في جبهات الدفاع عن الكرامة واستعادة الدولة ضد المليشيات الانقلابية في جبل هان، غرب مدينة تعز.
وقال اتحاد طلاب جامعة تعز في بيان له "لقد كان الشهيد من أوائل المنخرطين في المقاومة الشعبية للدفاع عن تعز وحياض الوطن الكبير، وسطر مع رفاقه وزملائه من الطلاب أروع الملاحم الفدائية والبطولية في جبهات عدة في مدينة تعز وأطرافها، من شرقها الى غربها".
وأشار الاتحاد إلى عظمة هؤلاء الرجال وعظم التضحيات التي تقدمها محافظة تعز وكل الوطن في سبيل استعادة الدولة، مؤكداً أن ثمن الحرية كبير لكنه أقل من ضريبة الخضوع للانقلاب والتيه في غياهب المليشيات.
وذكر الاتحاد أن شريحة الطلاب تمثل عنفوان المجتمع وبريقه الذي لا يصدأ، ومثل هذه التضحيات تزيدنا إصرارا على مقارعة الظلام، واستجلاب النور الذي ينتظره كل الوطن.
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