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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الياباني يتسلم رسالة خطية من الرئيس الإيراني حسن روحاني والان مع التفاصيل
الثلاثاء 3 ديسمبر 2019
عباس عراقجي
سلم عباس عراقجي، المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني، رسالة خطية من الرئيس حسن روحاني، لرئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي.
وأكدت الوكالة أن عراقجي أبلغ رئيس الوزراء الياباني بموقف طهران من الاتفاق النووي واستعدادها لتطبيقه بالكامل في حال رفع العقوبات الأمريكية.
وقال عراقجي إن إيران وبهدف ضمان الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الخليج ومضيق هرمز، فهي تدعو جميع الدول المتأثرة بالتطورات في المنطقة لدعم مبادرتها لأجل السلام.
هذا ويقوم عراقجي بجولة بدأت بزيارة إلى الصين ثم اليابان على أن يتوجه الجمعة إلى فيينا للمشاركة في اجتماع الدول 4+1 لمناقشة آخر تطورات الاتفاق النووي.
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