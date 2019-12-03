تفاصيل- مقتل مواطن بحزم العدين غرب إب وسط فوضى أمنية

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

قتل مواطن بإحدى البلدات بمحافظة إب وسط اليمن في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.



وقالت مصادر محلية إن مواطن قتل برصاص مسلحين بمديرية حزم العدين غرب محافظة إب بعد أيام من تسجيل حالات قتل وإصابة بذات المديرية التي توسعت فيها حدة الجريمة نتيجة الفلتان الأمني المنتشر في المديرية.

المصادر أكدت أن المواطن القتيل ثلاثيني العمر ويدعى "علي قاسم مقبل العمراني" والذي تم التقطع له ليلا وقتله بعدة طلقات نارية من سلاح آلي في الطريق الرابط بين منطقتي بني حرب والمزارقة بمديرية حزم العدين.

Advertisements

ولاقت الحادثة استياء وغضب شديد نتيجة هول الجريمة التي هزت وجدان أبناء المنطقة.

وتأتي هذه الحادثة بعد ساعات من مقتل امرأة بمديرية فرع العدين وتسجيل ثلاث حالات قتل منفصلة بعدد من البلدات بمحافظة إب.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، فوضى وفلتان أمني زادت معه حدة الجريمة والقتل اليومية ومعه زادت أعمال النهب والسطو والتقطع للمواطنين في الطرقات بمختلف مديريات المحافظة.