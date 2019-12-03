شكرا لقرائتكم خبر عن حكم يلزم مصرف ألماني بالكشف عن حسابات «ترامب» والان نبدء بالتفاصيل
وكان الفريق القانوني للرئيس ترامب قد قدم استئنافا على حكمين مماثلين في وقت سابق، في حين مازال الرئيس يرفض الكشف عن سجلاته المالية أمام الكونجرس أو ممثل الادعاء العام في مقاطعة مانهاتن.
ورغم أنه يمكن إلغاء هذا الحكم، فإنه يمثل انتصارا للأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي والذين يحققون في اتهام الرئيس ترامب بانتهاك القانون والدستور.
وذكرت المحكمة أن هناك "مصلحة عامة كبرى" في السماح للكونجرس بالحصول على مثل هذه الوثائق من دويتشه بنك وبنك كابيتال وان.
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