شكرا لقرائتكم خبر عن حكم يلزم مصرف ألماني بالكشف عن حسابات «ترامب» والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت إحدى المحاكم الأمريكية، أمس الثلاثاء، حكما يلزم مصرف دويتشه بنك الألماني بتقديم السجلات المالية الخاصة بحسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه إلى لجان الكونجرس. ومن المحتمل أن يستأنف الرئيس ترامب على الحكم أمام المحكمة العليا الأمريكية.

وكان الفريق القانوني للرئيس ترامب قد قدم استئنافا على حكمين مماثلين في وقت سابق، في حين مازال الرئيس يرفض الكشف عن سجلاته المالية أمام الكونجرس أو ممثل الادعاء العام في مقاطعة مانهاتن.

ورغم أنه يمكن إلغاء هذا الحكم، فإنه يمثل انتصارا للأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي والذين يحققون في اتهام الرئيس ترامب بانتهاك القانون والدستور.

وذكرت المحكمة أن هناك "مصلحة عامة كبرى" في السماح للكونجرس بالحصول على مثل هذه الوثائق من دويتشه بنك وبنك كابيتال وان.