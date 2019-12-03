شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الاحتياطي المصري إلى 354ر45 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنسبة 24ر0 بالمائة وهو ما يقدر بنحو 108 ملايين دولار خلال شهر نوفمبر الماضي. وأوضح المركزي المصري في بيان له مساء أمس، أن إجمالي احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 354ر45 مليار دولار بنهاية نوفمبر مقارنة بنحو 247ر45 مليار دولار، في نهاية أكتوبر الماضي.

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