شكرا لقرائتكم خبر عن الديمقراطيون يتهمون «ترامب» باستغلال منصبه والان نبدء بالتفاصيل
اتهم الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستغلال سلطات منصبه من أجل التماس تدخل خارجي للاستفادة من ذلك في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وذكر تقرير للجنة المخابرات بالمجلس، وهي اللجنة التي قادت تحقيق مساءلة ترامب الذي بدأ رسميا في سبتمبر، أن ترامب عرقل تحقيق المساءلة من خلال توجيه الشهود ووكالات الحكومة بتجاهل استدعائهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الديمقراطيون يتهمون «ترامب» باستغلال منصبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.