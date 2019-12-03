شكرا لقرائتكم خبر عن الديمقراطيون يتهمون «ترامب» باستغلال منصبه والان نبدء بالتفاصيل

اتهم الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستغلال سلطات منصبه من أجل التماس تدخل خارجي للاستفادة من ذلك في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وذكر تقرير للجنة المخابرات بالمجلس، وهي اللجنة التي قادت تحقيق مساءلة ترامب الذي بدأ رسميا في سبتمبر، أن ترامب عرقل تحقيق المساءلة من خلال توجيه الشهود ووكالات الحكومة بتجاهل استدعائهم.