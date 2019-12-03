قمة (الناتو): ترامب يدعو أوروبا لتحسين أدائها .. وستولتنبرج: لدينا خطة للدفاع عن دول البلطيق

لندن ـ وكالات: وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادا قويا لحلفائه الأوروبيين خلال قمة لحلف شمال الأطلسي في لندن، وخص بالذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتصريحاته عن الحلف وإنفاق ألمانيا القليل للغاية على الدفاع. وطالب ترامب أوروبا بدفع المزيد من أجل الدفاع وأيضا بتقديم تنازلات لمصالح الولايات المتحدة في التجارة، مسلطا الضوء على اتساع الخلاف في التكتل العابر للأطلسي الذي يشيد به داعموه بوصفه أنجح حلف عسكري في التاريخ. ويشبه الهجوم وابلا من الانتقادات التي وجهها ترامب قبيل قمة الحلف في يوليو 2018. وسيزيد من الشكوك المتنامية بخصوص مستقبل التكتل الذي يضم 29 دولة والذي وصفه ماكرون بأنه في حالة “موت إكلينيكي” قبيل قمة لندن التي من المفترض أن تكون احتفالا بالذكرى السبعين لتأسيس الحلف. وقال ترامب في تصريحات للصحفيين خلال لقائه مع ينس ستولتنبرج الأمين العام للحلف في لندن “إنه تصريح قاس، عندما تدلي بتصريح مثل هذا “. وأضاف “لا أحد بحاجة إلى حلف شمال الأطلسي مثل فرنسا” مضيفا أن فرنسا “لا تبلي بلاء حسنا من الناحية الاقتصادية”.

من جانبه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج إنه ليس من الصواب التشكيك في ضمان الحلف الغربي لأمن الدول الأعضاء فيه، لكنه يعمل على رأب الصدع مع تركيا بخصوص خطط الحلف للدفاع عن دول البلطيق. وردا على سؤال حول إمكانية حل الخلاف باختتام قمة لندن قال “لا أتعهد بذلك، ما يمكنني أن أقوله هو أننا نعمل على ذلك. لكن الأمر لا يبدو كما لو أن الحلف ليس لديه خطة للدفاع عن دول البلطيق”.

وقال ستولتنبرج، بعد تناوله الإفطار مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن حلف الأطلسي لا يزال يتمتع بدعم قوي في الولايات المتحدة وأشار إلى “مفارقة كبيرة” مفادها أنه بينما كان أناس يشككون في الترابط عبر الأطلسي، أيّد مواطنون الحلف. وأضاف “لدينا خطاب سيء وجوهر جيد للغاية”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في تصريحات قبيل مغادرته إلى لندن “إذا لم يقر أصدقاؤنا في حلف شمال الأطلسي بأن ما نعتبرها منظمات إرهابية هي فعلا منظمات إرهابية… فإننا سنقف في وجه أي خطوة تُتخذ هناك”.وأضاف أردوغان، الذي تدهورت علاقته بالفعل بالحلف بسبب تحرك لشراء أنظمة دفاع جوي روسي، إنه سيلتقي بالرئيس البولندي أندريه دودا وبزعماء دول البلطيق في لندن.