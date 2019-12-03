احتجاجات ومواجهات مع الأمن في تونس

تونس ـ د ب أ: تواصلت الاحتجاجات لليوم الرابع على التوالي أمس في مدينة جلمة بولاية سيدي بوزيد شرق تونس، منذ انتحار شاب من الجهة حرقا. وتشهد المدينة منذ السبت الماضي احتجاجات ليلية في العادة ومواجهات بين محتجين وقوات الشرطة للمطالبة بالتنمية في الجهة وبفرص عمل للشباب العاطل.

وشهدت المدينة مساء أمس الاول أعمال كر وفر بين قوات الشرطة ومحتجين من الشباب كانوا أغلقوا شوارع في المدينة وأضرموا النيران في العجلات، واضطرت الشرطة لإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وكانت الاحتجاجات اندلعت في البداية إثر وفاة عاطل عن العمل بعد أن أضرم النار في جسده ، على طريقة مفجر الثورة محمد البوعزيزي قبل تسع سنوات في الولاية نفسها. واستؤنفت الاحتجاجات أمس وقت الظهر إثر محاولة انتحار ثانية لشاب من عملة الحضائر كان يحتج ضد طرده. وتواجه تونس صعوبات اقتصادية طيلة انتقالها السياسي منذ 2011 كما لا تزال نسب البطالة مرتفعة في الجهات الداخلية التي تشكو من تدني جهود التنمية.

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