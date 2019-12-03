حريق في شارع الرشيد والدفاع المدني يواجه صعوبة باخماده

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، أن حريقا اندلع في بناية قديمة بشارع الرشيد وسط بغداد، مبينة ان فرقها تواجه صعوبة باخماده. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "حريقا اندلع داخل بناية قديمة في منطقة شارع الرشيد قرب غرفة تجارة بغداد وسط العاصمة، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية". واضافت ان "فرق الاطفاء تواجه صعوبة بعمليات الاخماد بسبب الاعتداءات بالقناني الحارقة".

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