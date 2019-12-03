بالوثيقة.. الحلبوسي يخاطب صالح بتكليف رئيس وزراء خلال 15 يوما

تنشر وكالة الخليج 365، وثيقة صادرة من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تتضمن مخاطبة رئيس الجمهورية برهم صالح بتكليف مرشح لرئاسة الوزراء خلال 15 يوما. وجاء في الوثيقة انه "حصلت الموافقة على قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي المقدمة الينا بتاريخ 29/11/ 2019". Advertisements واضافت انه "استنادا الى المادة (76) من الدستور، تفضلكم بتكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء خلال 15 يوما".

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