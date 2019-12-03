اعترافات إيران وعجز أردوغان.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الثلاثاء 3 ديسمبر/كانون الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون: مجلة أمريكية: إيران تعترف باستخدام الرصاص الحي في قتل المتظاهرين، واحتجاجات إيران وصلت لنقطة الغليان وسيناريو 1978 قريب، واستطلاع: إمام أوغلو سيتفوق على أردوغان حال تنافسهما بالرئاسة، وترامب: الناتو أكثر مرونة ولا يليق اعتباره في "موت سريري"، والتايمز: خطف وترويع للمتظاهرين العراقيين من قبل مليشيات إيرانية، وإجراءات صارمة بحق أكثر من 200 متطرف بعد هجوم "جسر لندن".

كما تتابعون أيضاً: زعيمة المعارضة الإيرانية: النظام غير قادر على احتواء الاحتجاجات، وصحيفة ألمانية: علاقة أنقرة و"الناتو" تنهار بسبب سوريا و"إس 400"، وصحيفة بريطانية: أردوغان يشكل أكبر تهديد للناتو، وترامب: إيران تقتل آلاف المحتجين من شعبها، وماكرون يتهم تركيا بالغموض إزاء "داعش".. ويطالب بتدخل ترامب، وترامب: أثق بزعيم كوريا الشمالية لكنه "يحب إطلاق الصواريخ"، ومجلس الأمن يطالب سلطات العراق بوقف العنف ضد المتظاهرين.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: عجز حكومة أردوغان أمام الأسعار.. التضخم في تركيا يقفز، وفي عيدها الوطني الـ48.. حقائق وأرقام عن اقتصاد الإمارات، و"الأعمال السعودي اليمني" يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، والنفط يرتفع بدعم التوسع السعودي في تخفيضات الإنتاج، وترامب: الاتفاق التجاري مع الصين قد يكون بعد انتخابات 2020، وفرنسا تشن هجوما عنيفا على تهديدات ترامب الجمركية.

وإلى الملاعب تجدون: مودريتش يلقن ميسي ورونالدو درسا تاريخيا، وفي التكنولوجيا: بهواتف آيفون.. كيفية السماح بالمكالمات الهاتفية في وضع "عدم الإزعاج".

وفي الفن تقرأون: شعبان عبدالرحيم.. ورحل مطرب الأزمات السياسية، بينما في المنوعات: قضاء كندا يحسم الجدل بشأن إمساك مسند السلالم الكهربائية.

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