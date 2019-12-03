البيت الأبيض تعليقا على تحقيق "عزل" ترامب: زائف

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - أ ف ب

وصف البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، التقرير الصادر من لجنة التحقيقات التي شكلها الديمقراطيون بالكونجرس لـ"عزل" الرئيس دونالد ترامب، بـ"الزائف".



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام إن "هذا التقرير لا يعكس سوى إحباط" الديمقراطيين، مشبهة إياه بـ"هلوسات مدون رخيص يحاول إثبات أمر ما في حين أنه ليس هناك شيء".

وكان تقرير لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي اتهم بعرقلة التحقيقات المتعلقة بعزله من خلال توجيه الشهود ووكالات الحكومة بتجاهل الاستدعاء.

وأضاف التقرير، الذي تم نشره بعد موافقة لجنة استخبارات الكونجرس، أن ترامب التمس تدخل حكومة أجنبية ليستفيد من ذلك في إعادة انتخابه.

وأكد أنه "لا يوجد رئيس في التاريخ باستثناء ترامب أصدر أمرا للجهاز التنفيذي بأكمله بعدم الشهادة أمام الكونجرس".

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وقال آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الذي قاد تحقيقاً استمر 10 أسابيع، إنه "من المهم التحرك بسرعة، لأن الأدلة ضد ترامب هائلة".





ومن المقرر بحسب شيف، أن يتم إرسال التقرير عقب نشره إلى اللجنة القضائية التي ستقوم بصوغ التهم رسميا أو بنود العزل.

ورغم عدم وجود إطار زمني رسمي لعملية العزل، فإن الديمقراطيين يرغبون في إجراء تصويت في المجلس بكامله على بنود العزل قبل عطلة عيد الميلاد في 25 ديسمبر/كانون الأول.

وعقب الموافقة عليها في مجلس النواب، سيتم رفع القضية إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون لإجراء محاكمة ترامب في يناير/كانون الثاني.

وفتح التحقيق بحق ترامب على خلفية طلبه من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في محادثة هاتفية فتح تحقيق بحق جو بايدن، المرشح الديمقراطي الأوفر حظا لمواجهته في الاستحقاق الرئاسي المقرر العام المقبل.

وهاجم ترامب خصومه الديمقراطيين ووصف التحقيق بأنه "مهزلة"، مضيفا: "ما يفعلونه لبلادنا مخزٍ تماما".