مسؤول أممي يدعو لإشراك نازحي السودان في عملية السلام

الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وجيرمايا ماما بولو

دعا رئيس البعثة الأممية لحفظ السلام في إقليم دارفور جيرمايا ماما بولو، الثلاثاء، الحكومة الانتقالية السودانية إلى ضرورة مشاركة النازحين والنساء بمناطق النزاعات في عملية بناء السلام في البلاد.

والتقى بولو رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في القصر الرئاسي بالخرطوم، حيث بحثا الدعم الأممي لعملية السلام في البلاد.

وجدد البرهان، خلال اللقاء، تأكيده أن تحقيق السلام الشامل وترسيخ الاستقرار في السودان يمثل أولوية خلال الفترة الانتقالية.

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بدوره، أوضح بولو أنه بحث مع رئيس المجلس السيادي عددا من المواضيع المتعلقة بتحقيق السلام والاستقرار في السودان، مؤكدا دعم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لعملية بناء السلام الشامل والدائم.

وأشار إلى أنه أطلع البرهان على جهود الأمم المتحدة في دعم بعثة السلام في دارفور والمساعدة في دعم الأطراف غير الحكومية في مناطق النزاع للمشاركة في عملية بناء السلام خاصة النساء والنازحين وإيصال صوتهم في قضايا السلام وتمثيلهم في العملية السلمية.

ولفت إلى ضرورة توحيد رؤى الجميع حول أوضاع النازحين، داعيا إلى الوحدة تجاه تحقيق السلام وجعل الصراعات والخلافات شيئاً من الماضي.

يشار إلى أن الحكومة السودانية قررت، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فتح المسارات الإنسانية وإزالة كافة القيود عن المنظمات الطوعية وتمكينها من الوصول إلى المناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات.

كما سمحت الخرطوم لمدير برنامج الغذاء العالمي للدخول إلى مناطق سيطرة الحركة الشعبية لقطاع الشمال بولاية جنوب كردفان لأول مرة منذ اندلاع الحرب في المنطقة عام 2011.