"استخبارات" النواب الأمريكي: ترامب عرقل تحقيقات عزله

أكد تقرير لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب عرقل التحقيقات المتعلقة بعزله من خلال توجيه الشهود ووكالات الحكومة بتجاهل الاستدعاء.

وأضاف التقرير، الذي تم نشره بعد موافقة لجنة استخبارات الكونجرس، أن ترامب التمس تدخل حكومة أجنبية ليستفيد من ذلك في إعادة انتخابه.

وذكر أنه "لا يوجد رئيس في التاريخ باستثناء ترامب أصدر أمرا للجهاز التنفيذي بأكمله بعدم الشهادة أمام الكونجرس".

وأشار التقرير إلى ضرورة مواصلة التحقيقات حتى مع إرسال التقرير إلى اللجنة القضائية.

ولفت إلى أن كبير موظفي البيت الأبيض أكد أن المساعدات لأوكرانيا كانت مشروطة بالتحقيقات بشأن نائب الرئيس الأمريكي السابق وابنه.

وألمح تقرير لجنة استخبارات الكونجرس إلى أن ترامب هدد وهاجم مرارا وتكرارا صاحب البلاغ وهو يعمل بأحد أجهزة الاستخبارات.

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وأفاد بأن الاتصال التلفوني بين الرئيس ترامب ونظيره الأوكراني زيلينسكي كان ذروة حملة استمرت شهورا لتحقيق مكاسب سياسية شخصية.





ورغم عدم وجود إطار زمني رسمي لعملية العزل، فإن الديمقراطيين يرغبون في إجراء تصويت في المجلس بكامله على بنود العزل قبل عطلة عيد الميلاد في 25 ديسمبر/كانون الأول.

وعقب الموافقة عليها في مجلس النواب، سيتم رفع القضية إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون لإجراء محاكمة ترامب في يناير/كانون الثاني.

وفتح التحقيق بحق ترامب على خلفية طلبه من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في محادثة هاتفية فتح تحقيق بحق جو بايدن، المرشح الديمقراطي الأوفر حظا لمواجهته في الاستحقاق الرئاسي المقرر العام المقبل.

وهاجم ترامب خصومه الديمقراطيين ووصف التحقيق بأنه "مهزلة"، مضيفا: "ما يفعلونه لبلادنا مخزٍ تماما".

ويؤكد ترامب أنه لم يرتكب أي مخالفة، ومن حقه الإشارة إلى قضية "فساد" محتمل، وأنه لم يمارس أي ضغوط على كييف.