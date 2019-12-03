شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء الياباني يتسلم رسالة خطية من الرئيس الإيراني حسن روحاني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 الخليج 365 سلم عباس عراقجي، المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني، رسالة خطية من الرئيس حسن روحاني، لرئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي​.

Advertisements وأكدت الوكالة أن عراقجي أبلغ رئيس الوزراء الياباني بموقف طهران من الاتفاق النووي واستعدادها لتطبيقه بالكامل في حال رفع العقوبات الأمريكية. وقال عراقجي إن إيران وبهدف ضمان الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الخليج ومضيق هرمز، فهي تدعو جميع الدول المتأثرة بالتطورات في المنطقة لدعم مبادرتها لأجل السلام. هذا ويقوم عراقجي بجولة بدأت بزيارة إلى الصين ثم اليابان على أن يتوجه الجمعة إلى فيينا للمشاركة في اجتماع الدول 4+1 لمناقشة آخر تطورات الاتفاق النووي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الياباني يتسلم رسالة خطية من الرئيس الإيراني حسن روحاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.