شكرا لقرائتكم اكتتاب المؤسسات في أرامكو يجمع 189 مليار ريال بنهاية اليوم الـ17 للطرح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جمع اكتتاب المؤسسات في أرامكو 189 مليار ريال بنهاية اليوم الـ17 للطرح والذي صادف يوم الثلاثاء.

يذكر أن اكتتاب شريحة الأفراد في أسهم أرامكو كان قد انتهى الخميس الماضي. وضخ 4.9 مليون مكتتب أكثر من 47.4 مليار ريال عبر الاكتتاب في نحو 1.5 مليار سهم من الشركة، لتتم تغطية شريحتهم بمرة ونصف المرة.

أما المؤسسات فاستمر اكتتابها في ارامكو حتى 4 ديسمبر/كانون الأول.

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وقال المستشارون الماليون لأرامكو في بيان مشترك الثلاثاء إن الشركة استقطبت أوامر اكتتاب بقيمة 189.04 مليار ريال (50.4 مليار دولار) لشريحة المؤسسات في طرحها العام الأولي المزمع.

وبدأ بناء دفتر أوامر المؤسسات في 17 نوفمبر/تشرين الثاني. وتخطط أرامكوا لبيع 1.5% من أسهمها في صفقة قد تجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار.

وقالت "سامبا كابيتال" و"الأهلي كابيتال" و "إتش. إس. بي. سي. العربية السعودية" إن أرامكو تلقت طلبات اكتتاب من مشترين من المؤسسات لنحو 6.3 مليار سهم حتى الآن.