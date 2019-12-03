شكرا لقرائتكم اكتتاب المؤسسات في أرامكو يجمع 189 مليار ريال بنهاية اليوم الـ17 للطرح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - جمع اكتتاب المؤسسات في أرامكو 189 مليار ريال بنهاية اليوم الـ17 للطرح والذي صادف يوم الثلاثاء.
يذكر أن اكتتاب شريحة الأفراد في أسهم أرامكو كان قد انتهى الخميس الماضي. وضخ 4.9 مليون مكتتب أكثر من 47.4 مليار ريال عبر الاكتتاب في نحو 1.5 مليار سهم من الشركة، لتتم تغطية شريحتهم بمرة ونصف المرة.
أما المؤسسات فاستمر اكتتابها في ارامكو حتى 4 ديسمبر/كانون الأول.
وقال المستشارون الماليون لأرامكو في بيان مشترك الثلاثاء إن الشركة استقطبت أوامر اكتتاب بقيمة 189.04 مليار ريال (50.4 مليار دولار) لشريحة المؤسسات في طرحها العام الأولي المزمع.
وبدأ بناء دفتر أوامر المؤسسات في 17 نوفمبر/تشرين الثاني. وتخطط أرامكوا لبيع 1.5% من أسهمها في صفقة قد تجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار.
وقالت "سامبا كابيتال" و"الأهلي كابيتال" و "إتش. إس. بي. سي. العربية السعودية" إن أرامكو تلقت طلبات اكتتاب من مشترين من المؤسسات لنحو 6.3 مليار سهم حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر اكتتاب المؤسسات في أرامكو يجمع 189 مليار ريال بنهاية اليوم الـ17 للطرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.