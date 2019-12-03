شكرا لقرائتكم تقرير التحقيق بعزل ترمب: اتصاله برئيس أوكرانيا تصعيد مثير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اتهم الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي اليوم الثلاثاء الرئيس دونالد ترمب باستغلال سلطات منصبه من أجل التماس تدخل خارجي للاستفادة من ذلك في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وذكر تقرير للجنة الاستخبارات في المجلس، وهي اللجنة التي قادت تحقيق مساءلة ترمب الذي بدأ رسميا في سبتمبر/أيلول، أن الرئيس عرقل تحقيق المساءلة من خلال توجيه الشهود ووكالات الحكومة بتجاهل استدعائهم.

وذكر التقرير أن الأدلة التي يمكن أن تؤدي إلى عزل ترمب بسبب إساءة استغلاله منصبه وعرقلته عمل الكونغرس "هائلة". وجاء في التقرير الذي يهدف إلى دعم توجيه اتهامات رسمية لترمب أن "الادلة على سوء سلوك الرئيس هائلة، وكذلك الادلة على عرقلته عمل الكونغرس .. وتبين لتحقيق العزل أن الرئيس ترمب سعى بشكل شخصي ومن خلال عناصر من داخل وخارج الحكومة الأميركية إلى تدخل حكومة أجنبية هي أوكرانيا للاستفادة من أجل إعادة انتخابه".

رئيس استثنائي بتصرفاته

وذكر تقرير اللجنة أن مدير مكتبه أكد ربط المساعدات لأوكرانيا بالتحقيقات. وتابع أن ترمب اشترط عقد اجتماع في البيت الأبيض وتقديم مساعدات لأوكرانيا بإصدارها بيانا علنيا بإجراء تحقيقات تفيد حملة إعادة انتخابه.

وأضاف التقرير أن ليس هناك رئيس في التاريخ باستثناء ترمب أصدر أمرا للجهاز التنفيذي بأكمله بعدم الشهادة أمام الكونغرس. وأضاف أن الاتصال الذي جرى في 25 يوليو بين ترمب ورئيس أوكرانيا كان "تصعيدا مثيرا" لحملة استمرت شهورا لتحقيق "مكاسب سياسية شخصية".

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الساعة 2300 بتوقيت غرينتش للتصويت على ما توصلت إليه. وسيتم بعد ذلك إحالة الأمر للجنة القضائية بمجلس النواب لبدء إجراءاتها يوم الأربعاء.

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موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ

وإذا صوت المجلس في نهاية الأمر بالإجماع على اتهامات المساءلة الرسمية، سيتم إجراء محاكمة في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون حيث يتطلب إجراء إدانة ترمب وعزله من منصبه موافقة ثلثي الأعضاء.

ويتركز التحقيق على ما إذا كان ترمب أساء استغلال سلطات منصبه بالضغط على أوكرانيا للتحقيق مع نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن وهو أحد أبرز الساعين للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة في مواجهة ترمب.

ونفى ترمب ارتكاب أي مخالفات واتهم الديمقراطيين باستغلال عملية المساءلة لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2016. وأظهرت استطلاعات الرأي انقساما كبيرا بين الأمريكيين حول مساءلة ترمب بغرض عزله.

واستمع أعضاء في مجلس النواب والرأي العام إلى شهادات من مسؤولين حاليين وسابقين بأن المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا توقفت وأن إجراء كييف تحقيقا مع بايدن كان شرطا لعقد لقاء في البيت الأبيض مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

دبلوماسي أميركي إلى أوكرانيا

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الثلاثاء أن دبلوماسيا أميركيا كبيرا يعتزم السفر إلى أوكرانيا وسلوفاكيا وإيطاليا الأسبوع المقبل في وقت يتركز فيه

تحقيق بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب على أوكرانيا.

وكان فيليب ريكر القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأوروبية والأوروآسيوية قد أدلى بشهادته خلال جلسة مغلقة في أكتوبر/ تشرين الأول في إطار تحقيق مجلس النواب بشأن مساءلة ترامب. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن ريكر سيلتقي مع فريق السفارة الأميركية ومسؤولي كييف خلال زيارته يوم الأربعاء.