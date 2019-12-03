الدفاع التركية: الجميع في رأس العين السورية يمارس معتقداته بحرية

ذكرت ​وزارة الدفاع التركية​، أن "جميع أصحاب العقائد المختلفة في مدينة ​رأس العين​ شمال شرقي ​سوريا​، يمارسون معتقداتهم الدينية بحرية تامة، بعد أن كانوا يتعرضون لظلم وضغوطات تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي"، مشيرةً إلى أن "إخواننا السريان يمارسون معتقداتهم الدينية بحرية تامة في مدينة رأس العين التي تعرض سكانها للظلم وتضييق الحريات الدينية من قبل تنظيم ي ب ك/بي كا كا الإرهابي، وتحولت كنائسها إلى مقرات عسكرية للإرهابيين".

وفي 9 تشرين الاول الماضي، أطلق ​الجيش التركي​ بمشاركة ​الجيش الوطني​ السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق ​نهر الفرات​ لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة ​اللاجئين السوريين​ إلى بلدهم.

وفي 17 من تشرين الاولالفائت، علق الجيش التركي العملية بعد توصل ​أنقرة​ و​واشنطن​ إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع ​روسيا​ في الـ22 من الشهر ذاته.