الدفاع التركية: الجميع في رأس العين السورية يمارس معتقداته بحرية

ذكرت وزارة الدفاع التركية، أن "جميع أصحاب العقائد المختلفة في مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا، يمارسون معتقداتهم الدينية بحرية تامة، بعد أن كانوا يتعرضون لظلم وضغوطات تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي"، مشيرةً إلى أن "إخواننا السريان يمارسون معتقداتهم الدينية بحرية تامة في مدينة رأس العين التي تعرض سكانها للظلم وتضييق الحريات الدينية من قبل تنظيم ي ب ك/بي كا كا الإرهابي، وتحولت كنائسها إلى مقرات عسكرية للإرهابيين".
وفي 9 تشرين الاول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وفي 17 من تشرين الاولالفائت، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في الـ22 من الشهر ذاته.
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