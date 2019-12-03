الداخلية التركية تعلن ترحيل 5 إرهابيين أجانب إلى ألمانيا

أعلنت ​وزارة الداخلية التركية​ عن "ترحيل 5 مقاتلين أجانب وصفتهم بالإرهابيين يحملون الجنسية الألمانية إلى بلادهم".

وكان أعلن المتحدث بإسم الداخلية التركية إسماعيل جاتاكلي بدء ترحيل الإرهابيين إلى بلادهم.

وأشار الى أن "​تركيا​ عازمة على ترحيل الإرهابيين الأجانب، الذين ألقي القبض عليهم إلى بلدانهم".

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