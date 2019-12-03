مسؤول بحميميم: مواصلة دوريات روسية تركية مشتركة في الرقة السورية وانتهاكات جديدة في إدلب

أكد رئيس المركز الروسي للمصالحة في ​سوريا​، ​اللواء​ يوري بورينكوف "مواصلة ​الشرطة العسكرية​ الروسية تسيير دوريات في شمال سوريا"، مشيراً إلى أن "وحدات من الشرطة العسكرية الروسية سيرت دوريات في مسارات مختلفة في محافظتي حلب و​الرقة​ السوريتين، إضافة إلى إجراء دورية جوية من قبل طائرات حربية روسية".

كما ذكر بأن "قافلة من العسكريين الروس والأتراك نفذت دورية مشتركة في ​محافظة حلب​، جرت تحت غطاء مروحيات حربية روسية"، مشيراً غلى أن "المسلحين المتمركزين في منطقة خفض التصعيد بإدلب يواصلون انتهاكاتهم للهدنة، حيث تم رصد 56 عملية قصف خلال ​الساعات​ الـ 24 الماضية، استهدفت 32 بلدة وقرية في محافظات حلب و​اللاذقية​ وإدلب".