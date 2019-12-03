أكد رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء يوري بورينكوف "مواصلة الشرطة العسكرية الروسية تسيير دوريات في شمال سوريا"، مشيراً إلى أن "وحدات من الشرطة العسكرية الروسية سيرت دوريات في مسارات مختلفة في محافظتي حلب والرقة السوريتين، إضافة إلى إجراء دورية جوية من قبل طائرات حربية روسية".
كما ذكر بأن "قافلة من العسكريين الروس والأتراك نفذت دورية مشتركة في محافظة حلب، جرت تحت غطاء مروحيات حربية روسية"، مشيراً غلى أن "المسلحين المتمركزين في منطقة خفض التصعيد بإدلب يواصلون انتهاكاتهم للهدنة، حيث تم رصد 56 عملية قصف خلال الساعات الـ 24 الماضية، استهدفت 32 بلدة وقرية في محافظات حلب واللاذقية وإدلب".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بحميميم: مواصلة دوريات روسية تركية مشتركة في الرقة السورية وانتهاكات جديدة في إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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