البيت الأبيض: التحقيق الزائف بهدف عزل ترامب لم يقدم أي دليل ضده

علق ​البيت الأبيض​ على ​تقرير​ اللجنة البرلمانية التي أشرفت على التحقيقات بهدف عزل الرئيس ​دونالد ترامب​، معتبرا أن "هذا التحقيق الزائف لم يقدم أي دليل ضد الرئيس"، مشيراً إلى أن "هذا التقرير لا يعكس سوى إحباط" الديمقراطيين، مشبها إياه بـ"هلوسات مدون رخيص يحاول إثبات أمر ما في حين أن ليس هناك شيء".

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