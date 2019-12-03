موقع أميركي: "FBI" يتحقق مما يزيد عن 200 ألف عملية شراء أسلحة بـ"الجمعة السوداء"

أفاد موقع "USA Today" الاميركي بأن "​مكتب التحقيقات الفدرالي​ "FBI" قام بإجراء أكثر من 200 ألف عملية فحص على خلفية عمليات شراء أسلحة "يوم الجمعة السوداء"، مشيرا إلى أن "المكتب قام بـ 202465 مراجعة يوم الجمعة، بزيادة قدرها 11% عن العام الماضي"، لافتا إلى أنه "في العام 2017، تم تسجيل 203086 عملية فحص".

وبين أنه "على الرغم من أن عمليات التحقق من الخلفية المطلوبة لعمليات الشراء لدى تجار الأسلحة النارية المرخص لهم من قبل الاتحاد الفدرالي ليست مقياسا لمبيعات الأسلحة الفعلية، إلا أن نظام التحقق يعد وسيلة لقياس الطلب في السوق"، موضحا أنه "من المحتمل أن يكون عدد الأسلحة النارية التي تم بيعها يوم الجمعة أعلى، لأنه يمكن تضمين عدة أسلحة نارية في معاملة واحدة من قبل مشتر واحد".

وأشار إلى أن "يوم الجمعة السوداء" يعد اليوم الأكثر تعقيدا بالنسبة للمحللين بمكتب التحقيقات الفدرالي"، كاشفاً عن أنه "لأول مرة منذ أن بدأ الـ "fbi" إجراء عمليات التحقق في عام 1998، لم ينخفض عدد المراجعات الشهرية هذا العام إلى أقل من مليوني مراجعة"، مضيفاً "مكتب التحقيقات الفدرالي طلب هذا العام مزيدا من الدعم المادي إضافة إلى انتداب موظفين للتعامل مع عبء العمل، حيث صرح مدير مكتب التحقيقات الاتحادي، ​كريستوفر راي​، بأنه طلب زيادة 40 موضفا ودعما ماليا قدر بـ 4.2 مليون ​دولار​ سيستخدم جزء منه في اقتناء معدات جديدة".