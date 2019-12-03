ديفيد شينكر: ندعم المتظاهرين في لبنان والعراق

أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، في حديث لقناة "سكاي نيوز"، ان"التظاهرات في العراق ولبنان تتقاسم نفس المطالب"، مشدداً على"دعم المتظاهرين في البلدين".
ولفت الى أن "المتظاهرين في العراق ولبنان خرجوا ضد حكومتيهما وضد التدخل الإيراني في شؤون البلدين"، جازما أن "العقوبات ضد إيران كانت فعالة جدا وإيرادات النفط انخفضت تماما"، معلنا أن "واشنطن ستعمل على تعزيز دفاعات حلفائها في المنطقة".
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