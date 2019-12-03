ديفيد شينكر: ندعم المتظاهرين في لبنان والعراق

أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ​ديفيد شينكر​، في حديث لقناة "سكاي نيوز"، ان"التظاهرات في ​العراق​ و​لبنان​ تتقاسم نفس المطالب"، مشدداً على"دعم المتظاهرين في البلدين".

ولفت الى أن "المتظاهرين في العراق ولبنان خرجوا ضد حكومتيهما وضد التدخل ال​إيران​ي في شؤون البلدين"، جازما أن "العقوبات ضد إيران كانت فعالة جدا وإيرادات ​النفط​ انخفضت تماما"، معلنا أن "​واشنطن​ ستعمل على تعزيز دفاعات حلفائها في المنطقة".