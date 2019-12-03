عراقجي: إيران ستعود إلى الالتزام بالاتفاق النووي عقب إلغاء الحظر

أكد مساعد وزير الخارجية ال​إيران​ي ​عباس عراقجي​ أن "​طهران​ ستعود إلى الالتزام بالتعهدات المدرجة في ​الاتفاق النووي​ في حال إلغاء العقوبات وحصول إيران على مزاياه".

ولفت عراقجي الى "أننا لا نسعى وراء الانسحاب من الاتفاق النووي، وإنما قررنا خفض التزاماتنا بعد مرور عام على صبرنا والتأكد من عدم تنفيذ التعهدات من جانب الدول الأوروبية".

واعتبر أن "منطقة ​الشرق الأوسط​ تمر بظروف حساسة، ما يستدعي التعاون من أجل تخفيض التوترات فيها أكثر من أي وقت مضى".

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