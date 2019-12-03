أكد قائد اركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، إنه "لا غاية للمؤسسة العسكرية سوى خدمة المصلحة العليا للبلاد وضمان أمنها"، مشدداً على ان "الاستحقاق الرئاسي يمثل مسارا لا رجعة فيه".
وخلال بيان له، اوضح صالح أن "هبة الشعب وإصراره على المشاركة في الانتخابات يبشران بانفراج الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد"، موضحاً أن "الشعب يعي جيدا خطورة الدسائس التي تحاك في مخابر التآمر في الخارج وأساليب الخيانة والعمالة في الداخل من خلال استنجاد العصابة بأطراف خارجية".
كانت هذه تفاصيل خبر جيش الجزائر: لا غاية للمؤسسة العسكرية سوى خدمة المصلحة العليا للبلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.