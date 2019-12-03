ريابكوف: فات أوان الحفاظ على خطة العمل الشاملة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، أن "جهات خطة العمل الشاملة حول البرنامج النووي الإيراني يحاولون قدر الإمكان الحفاظ عليها، لكن أعتقد أن الأوان قد فات"، مشيراً إلى انه "ربما سيحدث شيء آخر بمرور الوقت ولكنه سيكون شيئا مختلفا".
ولفت إلى انه "لم يكن هناك أي خلل، كل شيء كان يعمل ولكن بعد ذلك، اتضح أن الظروف المحيطة قوية جدًا لدرجة أنه لا يوجد الآن يقين ما إذا كان من الممكن الحفاظ على خطة العمل الشاملة".
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