علمت قناة "NBN" ان "حركة المشاورات نشيطة جداً على صعيد التشكيل الحكومي"، مشيرةً الى ان "الجهات اتفقت على شكل ​الحكومة​ وهي تكنو- سياسية وتتألف من ثلثين تكنوقراط وثلثا من السياسيين"، موضحةً انه "يتم الان غربلة الاسماء وستكون الحكومة المقبلة مجرّدة من اي تبعات سياسية وسيكون لها خطة انقاذية وبرامج مكثفة وليس لها ارتباط شعبوي"، وشددت على ان "التحضيرات في ​قصر بعبدا​ اصبحت جاهزة و​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ينتظر الاجتماعات واللقاءات الحالية للدعوة فوراً الى ​الاستشارات النيابية​، فربما سيكون يوم الخميس هو موعد الاستشارات النيابية الملزمة".

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كانت هذه تفاصيل خبر NBN: من المحتمل ان يكون الخميس هو موعد الاستشارات النيابية الملزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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