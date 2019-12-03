قزي: بحاجة لحكومة يكون فيها تكنوقراط ولكن يجب ان يبقى للسياسة دورا يلبنان

اعتبر الوزير السابق سجعان قزي أن "حكومة التكنوقراط أصبحت وراءنا ونحن أمام حكومة تكنو سياسية او تكنوقراط وسياسيين والحكومة التي يحكى وحكي عنها الليلة وتحدث عنها أكثر من شخصية، ليست حكومة تكنو سياسية بل سياسية فيها أسماء تكنوقراط ونصفهم سياسيين" ورأى أن "الدليل على ذلك ما قاله رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري أنه لن يشارك بالحكومة بسياسيين بل باخصائيين ولكن بمجرد أن "الاخصائيين" تم اختيارهم من رئيس تيار فهذا يعني أنهم حزبيين".
وفي حديث تلفزيوني، لفت قزي إلى أن "السؤال اليوم عن أي حكومة نتحدث وكيف يمكننا الدمج ما بين حكومة تكنوقراط و تمثيل سياسي لـ"حزب الله"، مشيراً إلى "إنني لا أعتقد أن لبنان يحتاج حاليا لحكومة تكنوقراط فقط بل حكومة يكون فيها جزء كبير تكنوقراط ولكن يجب ان يبقى للسياسة دورا في لبنان".
ورأى أن "موقف رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل خلال المؤتمر الصحفي بشأن المشاورات الحكومية فيه مبالغة في تسهيل الامور"، مشيراً إلى أن "باسيل اعطى إشارات ايجابية لتسهيل التأليف وفي مكان آخر أعطى إشارات سلبية ومؤتمر باسيل غير كاف للقول أن "التيار الوطني الحر" لن يُمثل في الحكومة وان الحكومة ستتألف وأن الاستشارات النيابية غدا".
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