روكز: عهد الجنرال كلف تضحيات كثيرة وأن يكون هو عهد الإنهيار مأساة

شدد النائب ​شامل روكز​ على "إعتبارا من طموحات الشعب و​الشباب​ والظروف الصعبة آخذ بمواقفي وأنا أختار المسار الذي أريده إنطلاقا من قناعاتي"، مشيرا الى أن "مسار الأمور منذ دخولي ​المجلس النيابي​ وصولا الى 20 أيار كنت اعتبر أن هناك تفاوتا في الأمور، وفي أيار اعتبرت أن الأمور كانت ذاهبة بإتجاه الصدام ومن ثم أتت موازنة 2019 واعتبرت أن هناك تعد على حقوق العسكر و​القضاة​ وبنسبة معنية أصبحت خارج مسار تكتل "لبنان القوي".

ولفت روكز في حديث تلفزيوني الى أن "​رئيس الجمهورية​ بحسب ​الدستور​ يتعاطى مع الجميع بالطريقة نفسها هو الحكم وليس مسؤولا بل ​الحكومة​ هي المسؤولة. و"كلن يعني كلن" ما عدا الرئيس لأن لا علاقة له بالمواضيع التنفيذية"، موضحا أنه يفضل "حكومة أكثرية من خارج لبنان أي الذين قاموا بإنجازات في الخارج ومع فصل النيابة عن الوزارة".

وأكد أن "الخطي ليس مقطوعا بين كلودين ورئيس الجمهورية ​ميشال عون​ وهي كل يوم في ​قصر بعبدا​ وأنا شخصا لم أقم يوما بخيانة أحد"، مضيفا: "الرئيس عون هو شخص أحبه كثيرا وكنت أرى البلد من خلاله ونأمل أن نرى حكومة الجنرال عون الشخصية، وأن لا يكون فيها نواب بل أشخاص جدد لديهم خبرات وقدرات بالإضافة الى عدة أشخاص من الداخل".

ورأى روكز أن "عهد الجنرال كلف تضحيات كثيرة وأن يكون هو عهد الإنهيار مأساة ونأمل أن تكون حكومة إنقاذ"، مشددا على "أنني لا أخاف من حرب أهلية وضد المظاهرات على بعبدا لأنها ليست المشكلة ويمكن ايصال الصوت من ​ساحة الشهداء​ والوزارات التي أوصلت البلد الى ما وصلنا اليه".