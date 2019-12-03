النشرة: الجيش يوقف فلسطينيا لم يمتثل للوقوق عند احدى نقاطه في صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، بأن "​الجيش اللبناني​ اوقف فلسطينيا يدعى (زكريا. ع) على ​دراجة نارية​ في محلة القناية في صيدا لم يمتثل للوقوف عند أحد نقاطه وقد نقل الى ​ثكنة محمد زغيب​ العسكرية للتحقيق معه".

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