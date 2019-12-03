أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا خريفيا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم غد الاربعاء حيث يتأثر بمنخفض جوي ماطر وبارد نسبياً تشتد برودته فجر السبت.
وتوقعت أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:
الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، يتحول مساءً الى غائم مع احتمال تساقط أمطار محلية خفيفة ليل الاربعاء /الخميس.
الخميس: غائم إجمالاً مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً اعتباراً من الظهر وتكون مترافقة ببرق ورعد واشتداد بسرعة الرياح كما تتساقط الثلوج ليلاً بشكل متفرق على ارتفاع 1700 متر وما فوق.
الجمعة: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ،يتوقع تساقط امطار خفيفة محلية وثلوج على ارتفاع 1600م يتخللها انفراجات واسعة خلال النهار.
كانت هذه تفاصيل خبر طقس يوم غد قليل الغيوم الى غائم جزئيًا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.