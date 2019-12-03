طقس يوم غد قليل الغيوم الى غائم جزئيًا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا خريفيا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم غد الاربعاء حيث يتأثر بمنخفض جوي ماطر وبارد نسبياً تشتد برودته فجر السبت.

وتوقعت أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا مع ارتفاع طفيف ب​درجات الحرارة​ وضباب محلي على المرتفعات، يتحول مساءً الى غائم مع احتمال تساقط ​أمطار​ محلية خفيفة ليل الاربعاء /الخميس.

الخميس: غائم إجمالاً مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً اعتباراً من الظهر وتكون مترافقة ببرق ورعد واشتداد بسرعة الرياح كما تتساقط ​الثلوج​ ليلاً بشكل متفرق على ارتفاع 1700 متر وما فوق.

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ،يتوقع ​تساقط امطار​ خفيفة محلية وثلوج على ارتفاع 1600م يتخللها انفراجات واسعة خلال ​النهار​.