لفتت ​قيادة الجيش اللبناني​ في بيان الى أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صوراً لأحد الضباط، يُزعم أنه أقدم على صفع متظاهر أثناء تنفيذ مهمة حفظ أمن وفتح الطرقات في إحدى المناطق اللبنانية"، نافية "أي صلة للضابط المعممة صوره بما حدث، وتدعو إلى توخي الدقة في نشر ​الأخبار​ المتعلقة بالمؤسسة، كما تحذر من تداول صور عائدة لعسكريي الجيش تحت طائلة الملاحقة القانونية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش حذر من تداول صور لعسكريين تحت طائلة الملاحقة القانونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.