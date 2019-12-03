مخزومي: جميع السياسيين يريدون مكافحة الفساد فمن هو الفاسد في البلد؟

لفت رئيس حزب "​الحوار الوطني​" النائب ​فؤاد مخزومي​ إلى "إنني سمعت بإسمي يتم تداوله عبر وسائل الإعلام وهناك خطة لحرق أسماء المرشحين ل​رئاسة الحكومة​ وأنا أفضل ان تتم مناداتي بسعادة النائب إلى أن تتبلور الأمور ويتم الإتفاق على مشروع إنقاذي"، معتبرا أن "أي شخص غير رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ يعرض رؤساء الحكومات السابقين للأفول".

وفي حديث تلفزيوني، أكد مخزومي أن "الكل مسؤول عن إيصال ​الطائفة السنية​ لهذا المكان عندما تنازلوا عن صلاحيات ​رئاسة مجلس الوزراء​"، مشيراً إلى "إننا ضد اي حكومة سيتم تشكيلها إذا لم تراع مطالب الناس في الساحات"، مشدداً على أن "اي شخص متورط ب​منظومة​ الفساد لن نوافق على أن يكون في الحكومة وسوف نعلن المعارضة من أول الطريق".

وطالب بـ"حكومة من 14 إلى 16 وزير ببيان وزاري إقتصادي صرف تعمل لمدة 6 أشهر"، مشيراً إلى أن "جميع السياسيين يريدون ​مكافحة الفساد​ فمن هو ​الفاسد​ في البلد؟"، معتبراً أن "منظومة الفساد هي نتاج اتفاق غير معلن بين السياسيين و​المصارف​ ورجال ​السلطة​".

ورأى أن "​قطع الطرقات​ ليس جزء من الحراك بل هو كباش طائفي"، مشيراً إلى أن "الوقت ينفد أمام الجميع والمطلوب الإسراع بتشكيل حكومة الخبراء لإدارة ​الأزمة​ الحالية"، متسائلا "أين المشكلة في إبتعاد السياسيين الحاليين عن الحكم لفترة 6 أشهر تحقيقاً لمطالب الناس المحقة".