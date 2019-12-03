مخزومي: جميع السياسيين يريدون مكافحة الفساد فمن هو الفاسد في البلد؟

لفت رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي إلى "إنني سمعت بإسمي يتم تداوله عبر وسائل الإعلام وهناك خطة لحرق أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة وأنا أفضل ان تتم مناداتي بسعادة النائب إلى أن تتبلور الأمور ويتم الإتفاق على مشروع إنقاذي"، معتبرا أن "أي شخص غير رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري يعرض رؤساء الحكومات السابقين للأفول".
وفي حديث تلفزيوني، أكد مخزومي أن "الكل مسؤول عن إيصال الطائفة السنية لهذا المكان عندما تنازلوا عن صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء"، مشيراً إلى "إننا ضد اي حكومة سيتم تشكيلها إذا لم تراع مطالب الناس في الساحات"، مشدداً على أن "اي شخص متورط بمنظومة الفساد لن نوافق على أن يكون في الحكومة وسوف نعلن المعارضة من أول الطريق".
وطالب بـ"حكومة من 14 إلى 16 وزير ببيان وزاري إقتصادي صرف تعمل لمدة 6 أشهر"، مشيراً إلى أن "جميع السياسيين يريدون مكافحة الفساد فمن هو الفاسد في البلد؟"، معتبراً أن "منظومة الفساد هي نتاج اتفاق غير معلن بين السياسيين والمصارف ورجال السلطة".
ورأى أن "قطع الطرقات ليس جزء من الحراك بل هو كباش طائفي"، مشيراً إلى أن "الوقت ينفد أمام الجميع والمطلوب الإسراع بتشكيل حكومة الخبراء لإدارة الأزمة الحالية"، متسائلا "أين المشكلة في إبتعاد السياسيين الحاليين عن الحكم لفترة 6 أشهر تحقيقاً لمطالب الناس المحقة".
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