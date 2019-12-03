حال الطرقات في عدد من المناطق اللبنانية

أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن "قطع السير على طريق عام ​شتورا​ ​ضهر البيدر​ عند مفرق ​جديتا​ العالي". فيما أفاد مراسل "النشرة" في زحلة عن "قطع طريق تعلبايا بساتر من الحجارة والطريق عند مثلث جب جنين كامد اللوز"، مشيراً إلى "قطع طريق المصنع بالاطالارات المشتعلة".

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