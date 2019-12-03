NBN: اللقاء بين الحريري و"الخليلين" انتهى منذ قليل والاجواء ايجابية

أفادت قناة الـ"NBN" بأن "اللقاء بين رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ ووزير المال في حكومة تصريف الاعمال ​علي حسن خليل​ والمعاون السياسي للامين العام لـ"حزب الله" ​حسين الخليل​ انتهى منذ قليل والاجواء ايجابية".

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