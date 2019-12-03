أكدت مصادر لـ"النشرة" أن "لا شكل محددا حتى الآن للتشكيلة الوزارية و كل ما يحكى عن عدد الوزراء لكلّ فريق مجرد تكهّنات ترمى بغية عرقلة التأليف".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: كل ما يحكى عن عدد الوزراء لكل فريق تكهنات بغية تعطيل التأليف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.