لفت رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ إلى أن "لجنة المال أنهت في جلستها المسائية مناقشة موازنة ​وزارة الاتصالات​ وملحقاتها وعلقت عدداً من الاعتمادات ابرزها 100 مليار ليرة في ​اوجيرو​".

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كانت هذه تفاصيل خبر كنعان: لجنة المال علقت عددا من الاعتمادات ابرزها 100 مليار ليرة باوجيرو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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