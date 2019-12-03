خلية الإعلام الأمني العراقية: اعتقال نائب البغدادي في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية عن "إلقاء القبض على القيادي البارز في "داعش"، المعروف باسم أبو خلدون، الذي شغل منصب نائب الزعيم السابق للتنظيم، ​أبو بكر البغدادي​"، مشيرةً إلى أن "أبو خلدون كان يحمل هوية أحوال مزورة باسم شعلان عبيد"، موضحة أن "المجرم" سبق أن شغل "منصب نائب المقبور أبو بكر البغدادي".

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