وصول قوة من مكافحة الشغب إلى جسر الرينغ لفتح الطريق

وصلت قوة من ​مكافحة الشغب​ إلى ​الرينغ​ لفتح الطريق بعدما قطعها المتظاهرون رفضا لتشكيل حكومة تكنوسياسية وليس ضد الإسم المطروح لرئاسة الحكومة.

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