تركيا ترحّل خمسة "جهاديين" ألمان إلى بلدهم









اسماء السيد - اسطنبول: أعلنت وزارة الداخلية التركية الثلاثاء أنها رحّلت خمسة ألمان الى بلادهم كانوا يقاتلون في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية، وفق ما أفادت وكالة أنباء الأناضول.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية التركية أنه "جرى ترحيل خمسة مواطنين ألمان خارج البلاد"، وذلك في إطار عمليات الترحيل المستمرة للمقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم.

وتستخدم الداخلية التركية تعبير المقاتلين الإرهابيين للدلالة على مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

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وكانت تركيا قد وجّهت انتقادات للدول الغربية لرفضها استعادة مواطنيها الذين التحقوا بتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق، وحثّتها على تحمّل مسؤولياتها.

والشهر الماضي قال مسؤولون إن تركيا تحتجز نحو 1200 مقاتل أجنبي في تنظيم الدولة الإسلامية، كما قبضت على 287 شخصا خلال عملياتها الأخيرة في شمال سوريا.

وتأتي إعادة الجهاديين في أعقاب عملية عسكرية شنّتها أنقرة في تشرين الأول/أكتوبر في شمال سوريا ضد المقاتلين الأكراد الذين كانوا يحتجزون الآلاف من مقاتلي التنظيم وعائلاتهم.