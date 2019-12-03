استمرار توقيف المشتبه به في اعتداء لاهاي









اسماء السيد - لاهاي: مدد القضاء الهولندي الثلاثاء لأسبوعين توقيف رجل يشتبه بتنفيذه ثلاث محاولات قتل في هجوم بسكين أصيب فيه ثلاثة قصر الجمعة في لاهاي، بحسب ما أعلنت النيابة.

وكان تم توقيف المشتبه به وعمره 35 عاما السبت غداة الاعتداء الذي تم في غروت ماركتسترات أحد الشوارع التجارية في المدينة المزدحمة في يوم "بلاك فرايدي".

وقرر قاضي تحقيق تمديد احتجازه 14 يوما، بحسب بيان للنيابة.

وأضافت النيابة ان الموقوف "مشتبه به حتى الان في ثلاث محاولات قتل ومحاولة قتل ومحاولة اصابة خطرة".

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وأوضحت انه "خلال استجوابه لم يتطرق الرجل الى احداث مساء الجمعة ولا عن دافع محتمل".

وكان تم توقيف المشتبه به وهو لا يملك سكنا ثابتا، في مأوى للمشردين في وسط لاهاي قبل اقتياده الى مديرية شرطة لاستجوابه.

وقالت الشرطة الاحد أنها لم تعثر حتى الان على مؤشر الى دافع ارهابي للهجوم.

وكان الضحايا الثلاث تمكنوا من العودة الى منازلهم بعد تلقي العلاج الجمعة. وهم فتى (13 عاما) وفتاتان (15 عاما).

ووقع اعتداء لاهاي الجمعة بعد ساعات من اعتداء مميت بسكين في لندن نفذه سجين سابق أدى الى مقتل شخصين اضافة الى المعتدي.