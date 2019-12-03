شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ قانون دستورى: مستقبل وطن يتبنى سياسة أن الوطن ليس حكرًا على أحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد شوقى، أستاذ قانون دستوري، إن حزب مستقبل وطن يتبنى سياسة أن الوطن ليس حكرا على أحد، متابعا:" نحن جميعنا تحت إشارة الأحزاب المصرية من أجل تحقيق الصالح العام، وأن الحوار الوطنى للأحزاب جاد.

وأكد أستاذ القانون الدستورى، أن الحزب منفتح على الجميع لأى مقترحات، وإذا صدر تشريع الحزب ملتزم به، مطالبا، بنسيان الماضي والتفكير في المستقبل، بعيدا عن سياسة الديكور.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الثانية للحوار الوطنى للأحزاب المصرية المنعقدة الآن، والتى يستضيقها حزب مستقبل وطن، لاستكمال مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المُقبلة وإقرار بعض مشروعات القوانين المُتصلة بها (مجلس النواب – مجلس الشيوخ – المجالس الشعبية المحلية).

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حيث تناقش الجلسة تفعيل دور الأحزاب السياسية فى إثراء الحياة السياسية بالبلاد، وكلمات لرؤساء الأحزاب المُشاركة بالحوار ومناقشة مفتوحة.

ويُشارك بالجلسة أحزاب (الشعب الجمهورى – الإصلاح والتنمية – المصرى الديمقراطى الاجتماعى – الغد – المحافظين – العدل).