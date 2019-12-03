شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المحافظين يطالب بتمثيل كافة الأحزاب السياسية فى قوانين الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد الأمين، نائب رئيس حزب المحافظين، إنه يجب استكمال المحليات، والقوانين المكملة للدستور، لافتا إلى أن القوائم النسبية تتيح تمثيل جميع الفئات في المجتمع، لكن القوائم المغلقة تمكن الأغلبية فقط، لذا فإن حزب المحافظين مع القوائم النسبية.

وطالب الأمين، بأن تسمح قوانين الانتخابات بتمثيل كافة الأطياف السياسية حتي يتحقق التنوع والتوازن.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الثانية للحوار الوطنى للأحزاب المصرية المنعقدة الآن، والتى يستضيقها حزب مستقبل وطن، لاستكمال مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المُقبلة وإقرار بعض مشروعات القوانين المُتصلة بها (مجلس النواب – مجلس الشيوخ – المجالس الشعبية المحلية).

حيث تناقش الجلسة تفعيل دور الأحزاب السياسية فى إثراء الحياة السياسية بالبلاد، وكلمات لرؤساء الأحزاب المُشاركة بالحوار ومناقشة مفتوحة.

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ويُشارك بالجلسة أحزاب (الشعب الجمهورى – الإصلاح والتنمية – المصرى الديمقراطى الاجتماعى – الغد – المحافظين – العدل).