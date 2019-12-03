شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل يدعو لإجراء الانتخابات المقبلة بنظام القوائم النسبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد المنعم إمام، ممثل حزب العدل، إن المشكلة المتواجدة بمناخ الأحزاب السياسية تكمن فى ممارسة السياسة بلا خوف، وتوفير المناخ الجيد لتفعيل دور الأحزاب، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح إمام، أن الحزب لا يرفض جلسات الحوار الوطنى للأحزاب، ويلمس رغبة صادقة من حزب مستقبل وطن ونادى الأحزاب الدستورية فى الوصول لحوار جاد، مطالبا بمناخ سياسى مختلف، وأن يكون اختلاف الأحزاب لصالح الوطن.

ودعا لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة بنظام القوائم النسبية، مؤكدا: "لسنا ديكور ومش هنقبل نكون ديكور، ومستبشر بحوار جاد أملا فى جلسة أخرى عن التفاصيل، والإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا رأى".

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جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الثانية للحوار الوطنى للأحزاب المصرية المنعقدة الآن، والتى يستضيقها حزب مستقبل وطن، لاستكمال مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المُقبلة وإقرار بعض مشروعات القوانين المُتصلة بها (مجلس النواب – مجلس الشيوخ – المجالس الشعبية المحلية).

حيث تناقش الجلسة تفعيل دور الأحزاب السياسية فى إثراء الحياة السياسية بالبلاد، وكلمات لرؤساء الأحزاب المُشاركة بالحوار ومناقشة مفتوحة.

ويُشارك بالجلسة أحزاب (الشعب الجمهورى – الإصلاح والتنمية – المصرى الديمقراطى الاجتماعى – الغد – المحافظين – العدل).

