شكرا لقرائتكم خبر عن "الشعب الجمهورى" يطالب الأحزاب بالتصدى للهجمة الشرسة على الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، لابد أن يسبق الحديث عن البنية التشريعية إزالة الاختلافات للأحزاب، سواء فى البرامج أو الأيديولوجية، والتصدى الهجمة الشرسة التى تتعرض لها مصر، من كيانات تريد أن تنال من عزيمة الدولة المصرية.

وأوضح عمر، أن الأحزاب لها تأثير مباشر على الشارع وذلك لتواصلها المباشر مع الجماهير، وهذا لما لها من مقومات وتمثيل على مستوى كل قرية.

وأوضح عمر، أن الأحزاب عليها دور كبير فى رفع الوعى الجماهيرى، حتى لا ننجرف خلف هجمات تستهدف الشباب، د ودورها لا يقل أهمية فى مواجهة التحديات والمخاطر التى تحاك بالدولة المصرية عن أى جهة ، حتى لا ندخل فى دائرة التدمير الذاتى، معلنا، إطلاق الحزب لمبادرة رفع الوعى.

Advertisements

وفيما يخص التشريعات، أكد، أن الحزب لديه مرونة، وأن أهم ما يشغل الحزب التفاعل من أجل مصلحة الوطن، وأى قانون يراعى التعددية الحزبية الحزب يوافق عليه، لأن القانون هو الذى سيشكل البرلمان، واى قانون لصالح مصر الحزب معه.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الثانية للحوار الوطنى للأحزاب المصرية المنعقدة الآن، والتى يستضيقها حزب مستقبل وطن، لاستكمال مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المُقبلة وإقرار بعض مشروعات القوانين المُتصلة بها (مجلس النواب – مجلس الشيوخ – المجالس الشعبية المحلية).

حيث تناقش الجلسة تفعيل دور الأحزاب السياسية فى إثراء الحياة السياسية بالبلاد، وكلمات لرؤساء الأحزاب المُشاركة بالحوار ومناقشة مفتوحة.

ويُشارك بالجلسة أحزاب (الشعب الجمهورى – الإصلاح والتنمية – المصرى الديمقراطى الاجتماعى – الغد – المحافظين – العدل).