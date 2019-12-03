بالدرجات.. التعليم تصدر قرارًا جديدًا بشأن مادة التربية الرياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

اعتمد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، توزيع درجات مادة التربية الرياضية لمراحل التعليم الأساسية.

وتبلغ قيمة الدرجة النهائية للتربية الرياضية 40 درجة مقسمة على النحو التالي: 20 درجة في الفصل الدراسي الأول، و20 درجة في الفصل الدراسي الثاني، على أن تكون الدرجة الصغرى من 20 درجة للعام الدراسي.

وتوزع الدرجات على النحو التالي: 10 درجات للمجال النفسي الحركي، مقسمة على 5 درجات للاختبارات البدنية، و5 درجات للاختبارات المهارية، و5 درجات للمجال المعرفي والثقافة الرياضية، و5 درجات للمجال الوجداني مقسمة على درجتين للزي الرياضي، و3 درجات لسلوك التلميذ.

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كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدرت قرارًا وزارياً أمس، باعتبار مادة التربية الرياضية نجاح ورسوب بمرحلة التعليم الأساسي.

وأكدت التعليم،، أن مادة التربية الرياضية، مادة أساسية "نجاح و رسوب"، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي، من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي بمرحلة التعليم الاساسي.

وخصصت الوزارة، فترة دراسية واحدة "حصتان أسبوعيًا" للتربية الرياضية، حيث يتم تقييم الطالب عمليًا قبل نهاية الفصل الدراسي بأسبوعين على الأقل، ويتم توزيع درجات مادة التربية الرياضية للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الأعدادي بفترة واحدة مدتها 90 دقيقة بواقع حصتين.