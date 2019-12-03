غدًا تشييع جثمان صياد لقي مصرعه بحريق مركب بالغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

يشيع أهالي مركز ومدينة المطرية في محافظة الدقهلية، ظهر غدٍ الأربعاء، جثمان صياد لقي مصرعه جراء انفجار أسطوانة غاز بمركب أثناء رحلة صيد في منطقة الجمشة جنوبي مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، وهو الحادث الذي تسبب في إصابة 8 آخرين.

تلقت جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر بلاغًا من مركز عمليات المحافظة باشتعال مركب صيد تابعة لمحافظة السويس، أثناء رحلة صيد. وبانتقال قوات الإنقاذ والأجهزة المعنية، تبين مصرع "محمد محمد الخولي - 64 سنة".

كما أسفر الحادث عن إصابة: "عبدالرحمن سيد عبده 14 سنة"، و"محمد محسن الجمل - 16 سنة"، و"كريم محمد الزين رضوان - 19 سنة"، و"أحمد إبراهيم عوض - 22 سنة" بحروق من الدرجة الأولى، و"رضا التميمي عياد - 36 سنة" بحروق من الدرجة الثانية اليدين والوجه، و"إبراهيم إبراهيم عوض - 48 سنة" بحروق من الدرجة الثانية، و"محمد سليمان طه - 67 سنة" باشتباه خلع بالكتف، و"محسن محمد الجمل - 58 سنة" بحروق من الدرجة الثالثة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة، لتلقي العلاج اللازم.​