مجانًا.. إطلاق تطبيق إلكتروني لاختبارات المعلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أول تطبيق إلكتروني حكومي مجاني لحجز اختبارات "ستيم"، للمعلمين الجدد المرشحين لوظائف التعليم من خلال البوابة الإلكترونية للتوظيف.

وأوضح الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، أن التطبيق الإلكتروني يأتي على غرار أنظمة حجز الطيران، فيسمح لمستخدميه المعلمين حرية إختيار تاريخ وموعد الاختبار أو التدريب المناسب وإظهار إشعار إخطار اختبار المعلم، ويمكن طباعته مباشرة من التطبيق الإلكتروني موضحاً كود ورقم الحجز، وتاريخ وموعد ومكان الاختبار أو التدريب وبيانات التواصل وفقاً لاختيار المستخدم بنفسه.

وبحسب بيان اليوم، يقوم النظام آليًا بغلق المواعيد المكتمل الحجز عليها وظهور المواعيد المتاحة للمستخدمين لحرية حجز الموعد المناسب والعديد من الخواص الأخرى.

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وأشار عمر إلى أن نظام التطبيق إلكتروني عصري يمكن استخدامه من خلال أجهزة الكمبيوتر والتابلت وتطبيقات الموبايل المختلفة.

وأكد عمر أن التطبيق يأتي النظام تماشياً مع سياسة وخطط الدولة نحو التحول الرقمي وامتداداً لعدة أنظمة إلكترونية متميزة مثل النظام الإلكتروني للتنمية المهنية لأعضاء هيئة التعليم وغيره من الأنظمة التي يتم تحليلها وتصميمها وبرمجتها وإدارتها وتنفيذها كاملاً من خلال خبرات وكفاءات من العاملين بالجهاز الإداري للدولة مجاناً ما يوفر عشرات الآلاف بل ملايين الجنيهات على الدولة تذهب لمافيا القطاع الخاص في أنظمة إلكترونية اقل في الإمكانيات.

للدخول على التطبيق وحجز الاختبارات.. اضغط هنا