وفاة الفنان المصري شعبان عبد الرحيم

أفادت وسائل إعلام مصرية اليوم، الثلاثاء 3 ديسمبر 2019، بوفاة الفنان المصري الشعبي، شعبان عبد الرحيم عن عمر ناهز 62 عاما. وتوفي عبد الرحيم في مستشفى المعادي العسكري، حسبما ذكرت مواقع وصحف مصرية. Advertisements ووفق ما ذكر موقع "اليوم السابع"، فإن نجل الفنان شعبان أكد للموقع خبر وفاة والده. ولد شعبان في عام 1957 بحي الشرابية في القاهرة، وقدم عددا كبيرا من الأغاني التي حظيت بشعبية كبيرة في العالم العربي، وفي مقدمتها "أنا بكره إسرائيل" و"هبطل السجاير" .

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