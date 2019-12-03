السديس: فئة ذوي الإعاقة غالية على قلوبنا

شدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على أهمية اليوم العالمي للإعاقة , إذ أنها فئة غالية على قلوبنا ورعايتهم واجبة علينا, وذلك لما يناله المسلم من أجر عظيم تجاه هذه الفئة.

وأكد أن الرئاسة تقدم الاهتمام والعناية بذوي الإعاقة، وتوفير احتياجاتهم المختلفة خلال زيارتهم المسجد الحرام والمسجد النبوي بأفضل إمكانية, وأن الرئاسة خصصت العديد من الخدمات المقدمة لهذه الفئة الغالية منها العصا البيضاء وحقيبةً لغة برايل والبطاقات الإرشادية والقلم القارئ والساعات الناطقة.

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وأضاف أن بلادنا المباركة وتحت ظل قيادتنا الرشيدة تحرص وتهتم وتسعى دائما للمساواة بين فئات المجتمع وتوفير كل الاحتياجات التي تعينهم وتساعدهم على عيش الحياة الكريمة التي اعتاد المواطن والمقيم عليها في بلدنا المعطاء.

ودعا الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا الأمن والرخاء وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة من كل سوء إنه مجيب الدعاء .